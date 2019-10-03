انطلاق فعاليات مسابقة "أنا محترف" الطلابية

انطلقت يوم 2 أكتوبر في روسيا فعاليات أولمبياد الطلاب في عموم روسيا، وتحمل اسم "أنا محترف".

وذلك برعاية مدير المشروع والنائب الأول للديوان الرئاسي الروسي، سيرغي كيريينكو، الذي قال في مراسم افتتاح المسابقة إن الدورة الأولمبية لطلاب عموم روسيا "أنا محترف" هي مسابقة ليست للطلاب فحسب بل لأرباب العمل والجامعات والمعاهد.

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وأشار كيريينكو، إلى أن الفائزين بالمسابقة ستتاح لهم فرصة لمواصلة التعليم في دورات الدراسات العليا التابعة للمؤسسات التعليم الروسية الرائدة وكذلك العمل في كبرى الشركات والمؤسسات الروسية الحكومية وغير الحكومية .

فيما صرحت نائبة مدير المشروع، فاليريا كاسامارا، بأن لجنة التنظيم بدأت يوم 2 أكتوبر بقبول الطلبات بالمشاركة في المسابقة التي تقام للمرة الثالثة.

وأوضحت أن طالبا واحدا يمكن أن يشارك في المسابقة ببضعة تخصصات مهنية.

و"مسابقة (أنا محترف) هي أحد المشاريع الرائدة في برنامج (روسيا بلد للإمكانيات) الحكومي الذي يتحقق بدعم من وزارة التعليم والعلم. والغاية منه هي تطوير نظام "سلالم التقدم الاجتماعية" في البلاد ودعم الطلاب الموهوبين بمختلف التخصصات.

ويسمح الفوز بأحد تخصصات المسابقة للطالب بتحقيق مسيرته المهنية والإبداعية في كبرى الشركات والمؤسسات أو مواصلة التعليم في دورات الدراسات العليا.

وأقيمت المسابقة الأولى عام 2017 حيث شارك فيها 295 ألف طالب بـ27 تخصصا.

المصدر: نوفوستي