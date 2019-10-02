قصة الموسم .. هرب من حفل الخطوبة وحمل "التورتة" معه!

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية مريرة وبسلسلة طويلة من التعليقات تعاطفا مع فتاة هجرت في حفل خطبتها، وتخلى عنها عريسها ووضعها في موقف محرج، وما زاد الطين بلة أخذه "التورت".

وانهالت التعليقات على قصة كتبتها إحدى الفتيات سردت فيها أحداث ارتباطها بخطبة مع شخص يدعى مصطفى، وكيف هرب العريس وأهله وغادروا حفل الخطوبة بحجة "الخال عيان"، والأدهى أنهم حملوا "التورت" معهم.

انا اخدت التورتة مش لاجلي ده لاجل خالي اللي تعبان #مصطفي_ابو_تورتةpic.twitter.com/XFAoV3LJLI — Dareen Osman🌎👑 (@OsmanDareen) October 2, 2019

وكتبت الفتاة في هذا الشأن قائلة باللهجة المحلية: "والأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورت معاهم طب مش خالك عيان.. أخدتوا التورت معاكم ملبستنيش شبكة.. وقبل كل دا بأيام جالي البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجة إنه عايز يلبسني كله مرة واحدة في القاعة وأنا هبلة وافقت مجاش في بالي للحظة واحدة انه هيعمل فيا كدا".

وأطلق المعلقون الغاضبون على العريس الهارب اسم "مصطفى أبو تورتة"، وانهالوا عليه نقدا وتجريحا على ألسنة فنانين وشخصيات عامة مشهورة.

#مصطفي_ابو_تورته

انا مش فاهم كمية النكت والهزار والضحك على بنت ناس اتدمرت نفسيتها وعلى عيل اهلوا معرفوش يعلموه ازاي يبقى راجل ! — Ahmed Hussein (@AhmedM2251983) October 2, 2019

وقلة أبدت تعاطفها مع الفتاة، ورأت أن مثل هذه القصة الحزينة ليست موضوعا لـ"الهزار" والضحك والتسلية، خاصة أن الفتاة تعرضت لصدمة نفسية ولموقف قاس له تداعياته على المستوى الاجتماعي.

بزمتك يا عروسه دا يتزعل عليه

دا انت ربنا انقذك

ابو تورته الجعان

هموت واعرف اخد التورته ليه ؟؟؟#مصطفي_ابو_تورتهpic.twitter.com/zzf3jDMnQN — Heba Mahrous (@HebaMahrous7) October 2, 2019

في المحصلة، جعل النشطاء بتعليقاتهم وسخريتهم من "مصطفى أبو تورتة" نموذجا للرجل الأسوأ، ولم يوفروا في نقده أي توصيف يخطر على بال.

المصدر: RT