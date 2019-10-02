 
مباشر

قصة الموسم .. هرب من حفل الخطوبة وحمل "التورتة" معه!

مجتمع

قصة الموسم .. هرب من حفل الخطوبة وحمل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh7h

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية مريرة وبسلسلة طويلة من التعليقات تعاطفا مع فتاة هجرت في حفل خطبتها، وتخلى عنها عريسها ووضعها في موقف محرج، وما زاد الطين بلة أخذه "التورت".

وانهالت التعليقات على قصة كتبتها إحدى الفتيات سردت فيها أحداث ارتباطها بخطبة مع شخص يدعى مصطفى، وكيف هرب العريس وأهله وغادروا حفل الخطوبة بحجة "الخال عيان"، والأدهى أنهم حملوا "التورت" معهم.

وكتبت الفتاة في هذا الشأن قائلة باللهجة المحلية: "والأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورت معاهم طب مش خالك عيان.. أخدتوا التورت معاكم ملبستنيش شبكة.. وقبل كل دا بأيام جالي البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجة إنه عايز يلبسني كله مرة واحدة في القاعة وأنا هبلة وافقت مجاش في بالي للحظة واحدة انه هيعمل فيا كدا".

وأطلق المعلقون الغاضبون على العريس الهارب اسم "مصطفى أبو تورتة"، وانهالوا عليه نقدا وتجريحا على ألسنة فنانين وشخصيات عامة مشهورة.

وقلة أبدت تعاطفها مع الفتاة، ورأت أن مثل هذه القصة الحزينة ليست موضوعا لـ"الهزار" والضحك والتسلية، خاصة أن الفتاة تعرضت لصدمة نفسية ولموقف قاس له تداعياته على المستوى الاجتماعي.

في المحصلة، جعل النشطاء بتعليقاتهم وسخريتهم من "مصطفى أبو تورتة" نموذجا للرجل الأسوأ، ولم يوفروا في نقده أي توصيف يخطر على بال.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في يومها الوطني.. الصين تستعرض أسلحتها الجديدة