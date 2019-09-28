ستيفن سيغال وزوجته وسط أهرام مصر (صور)

أكد الممثل الأمريكي العالمي ستيفن سيغال، أن عملية بناء الأهرامات تعتبر "إعجازا بشريا فريدا"، خلال زيارته وزوجته منطقة آثار الهرم في مصر.

وقال مدير عام آثار الهرم أشرف محيي الدين، إن "الجولة بدأت داخل المنطقة الأثرية بزيارة الهرم الأكبر حيث حرص سيغال وزوجته على التقاط الصور التذكارية أمامه".

وأضاف محيي، أن "سيجال وزوجته توجها إلى منطقة البانوراما ومنطقة تمثال أبو الهول"، مؤكدا أنهما وعدا بتكرار الزيارة العام المقبل لحضور فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

ستيفن سيغال وزوجته وسط الآثار في مصر

ستيفن سيغال وزوجته وسط الآثار في مصر

ستيفن سيغال وزوجته وسط الآثار في مصر

المصدر: RT