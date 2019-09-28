علاء مبارك ينشر صورا لأبيه وشيراك

نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مجموعة صور تظهر والده مع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الراحل مؤخرا.

وأرفق علاء الصور التي نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" بتعليق قال فيه: "جاك شيراك كان رجل دولة وصاحب شعبية كبيرة".

جاك شيراك كان رجل دولة وصاحب شعبية كبيرة France to hold day of mourning for a great French man and a great statesman former president Jacques chirac ، our deepest and most sincere condolences to his family and friends ، May his soul Rest In Peace pic.twitter.com/P9DS59kEI4 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) September 28, 2019

وأضاف: "فرنسا ستقيم يوم حداد على رجل فرنسي عظيم ورجل دولة كبير، الرئيس الأسبق جاك شيراك".

وختم علاء بتوجيه تعازيه "القلبية والخالصة لعائلة الفقيد وأصدقائه"، وكتب... "فلترقد روحه بسلام".

وتوفي شيراك عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد أن انتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدد له في 2002، قبل أن تنتهي رئاسته في 17 مايو 2007.

المصدر: "تويتر"