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دولة عربية تعلن الحداد على الرئيس الفرنسي الراحل

أخبار العالم العربي

دولة عربية تعلن الحداد على الرئيس الفرنسي الراحل
Reuters CHARLES PLATIAU
الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك
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أعلن لبنان اليوم الجمعة، الحداد الرسمي على الرئيس الفرنسي الأسبق، الراحل جاك شيراك في يوم دفنه في الـ30 من سبتمبر الجاري.

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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

وأصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مذكرة أعلن فيها الحداد الرسمي على وفاة شيراك، وجاء فيها: "لمناسبة وفاة صديق لبنان، الرئيس شيراك يعلن الحداد الرسمي في 30-9-2019 خلال مراسم دفنه، وتنكس الأعلام وتُعدل البرامج في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه المناسبة الأليمة".

وكان الحريري نعى أمس شيراك، مؤكدا أن "اللبنانيين والعرب يشعرون بخسارة رجل ترك أثرا عميقا في وجدانهم على مدى سنوات طويلة"، وقال إنه "من موقعه السياسي والعائلي يشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والأخ الكبير لعائلة الحريري التي عرفته داعما ونصيرا وأبا وللبنان الذي لن ينسى أياديه البيضاء في دعمه والعمل على حمايته وتقدمه".

بدوره، بعث رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة تغزية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدا أن لبنان يذكر في الرئيس الفرنسي الراحل الصديق الوفي والعامل بصدق من أجل تعزيز العلاقات وجعلها مميزة.

من الجدير ذكره، أن علاقة صداقة قوية ربطت الرئيس الفرنسي الراحل شيراك برئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إضافة إلى أنه كان من المهتمين بالشؤون اللبنانية، وكانت له زيارات عدة إلى لبنان.

وتوفي شيراك أمس الخميس، عن عمر ناهز الـ86 عاما.

المصدر: RT

 

 

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