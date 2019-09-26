نجل نصر الله يكشف كيف يعد قائد حزب الله خطاباته

كشف جواد نصر الله نجل أمين عام حزب الله اللبناني، عن الطريقة التي يعد بها والده حسن نصر الله خطاباته.

وقال نصر الله الابن: ما أن تأتيه فكرة في أي موضوع معين، حتى يعمل على منهجتها في ذهنه ويحضرها بالورقة والقلم، ويضعها في خطابه.

وأوضح في حديث لمجلة "العهد" نشرته اليوم: "تراه يضع محاور الخطاب في ذهنه. لديه حضور ذهني وقدرة فكرية، فلو افترضنا مثلا أنه ذهب ليلقي خطابا ونسي الأوراق في مكان ما، لا يتغير شيء مطلقا. الموجود في الورق موجود في الذهن كما هو بنفس التسلسل، والترتيب".

وعن نظرته الواقعية حيال الطريقة التي يجب أن نمارس بها العمل السياسي؟ قال: "برأيه لا بد من أن تكون هناك مرونة. فلا أحد يأخذ كل شيء في السياسة. لا بد أن نتعايش مع الناس، فالسياسة في النهاية أخذ ورد ولا شيء اسمه كن فيكون".

وذكر أن والده لا يملك أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه مع ذلك يقرأ أغلب ما يكتب من مقالات وتقارير، كما يطلع على كل شيء في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها بامتياز.

المصدر:"العهد"