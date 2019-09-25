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لأول مرة.. طهران تنشر صورة من اجتماع خامنئي وسليماني ونصر الله

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لأول مرة.. طهران تنشر صورة من اجتماع خامنئي وسليماني ونصر الله
Reuters
المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي
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نشر مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، لأول مرة صورة من لقاء جمع المرشد بقائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، والأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

ونشرت الصورة على مغلف العدد الأول من مجلة "مسير" من إصدار مكتب حفظ ونشر آثار خامنئي، والتي ضمت حوارا مطولا مع نصر الله.

ولم يوضح مكتب خامنئي متى جرى هذا الاجتماع، مكتفيا بالإشارة إلى أنه انعقد منذ بعض الوقت في مقر خامنئي بطهران.

لأول مرة.. طهران تنشر صورة من اجتماع خامنئي وسليماني ونصر الله
khamenei.ir

ويمثل "حزب الله" اللبناني حليفا قويا لإيران في الشرق الأوسط، وقال أمينه العام في تصريحات أدلى بها مؤخرا: "نخوض معركة كبرى وتحاول أمريكا وإسرائيل أن تحاصر مخيمنا. وقائد مخيمنا اليوم هو الإمام خامنئي ومركزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

المصدر: RT

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