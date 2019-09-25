شاب جزائري يكتشف أنه "متزوج" من رجل بالخطأ

فوجئ شاب جزائري أعزب بحالته المدنية بعد الحصول مؤخرا على وثائق من مصلحة الحالة المدنية، تنص على أنه متزوج من رجل.

وباتت قصة هذا الشاب الذي يقطن في ولاية سيدي بلعباس، وشريكه في الوثيقة الذي يقطن نفس المنطقة، حديث وسائل التواصل الاجتماعي ومادة للتندر.

وأثارت هذه الوثيقة تساؤلات لدى المواطنين حول وجود أخطاء على نطاق واسع بمصالح الحالة المدنية منذ دخولها عالم الرقمنة.

المصدر: الخبر