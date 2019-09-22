بالفيديو.. طفل مصري يلتقي بأسرته بعد تحريره من مختطفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظتي أسيوط وسوهاج المصريتين من تحرير صبي اختطفته عصابة وطلبت من أهله فدية قدرها 2 مليون جنيه.

ويظهر الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع اللحظة المؤثرة التي اجتمع فيها الصبي المحرر (14 سنة) بأفراد عائلته، وسط زغاريد وصيحات الفرح.

وتمكنت فرق المباحث الجنائية من تحرير الصبي الذي يعمل سائق توك توك بعد أن اختطفه ثمانية أشخاص اعترفوا لاحقا بارتكابهم الجريمة.

وتحفظت أجهزة الأمن على ذكر أسماء الخاطفين الثمانية، وحررت محضرا بالواقعة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق في القضية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية