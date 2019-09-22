فيديو للفتاة الفلسطينية إسراء غريب قبل وفاتها!

نشر المخرج الفلسطيني، مأمون الهريمي، شريط فيديو تظهر فيه الفتاة الراحلة، إسراء غريب، التي أثارت قضية مقتلها ضجة واسعة في الشارع العربي.

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وسألها الهريمي عن اسمها في بداية الفيديو فأجابت: "إسراء غريب"، ثم عاد وطلب منها إعادة الاسم، فذكرته ثانية وبشكل واضح، فسألها : "غريب بيت سحور؟"، ما يعني انحدارها من منطقة بيت سحور، فأجابت "نعم".

وأضاف الهريمي: "هل تعلمين من أين جاءت كذبة نيسان؟"، لترد إسراء: "لا أعلم.. كانت قد مرت المعلومة معي من قبل إلا أنني لا أتذكر الإجابة".

وتابع الهريمي:"لو أردت الكذب فمن ستختارين الضحية"، فأجابت أنها ستختار "إحدى زميلاتها من الجامعة".

وفي نهاية الحوار تطلب إسراء من المحاور أن يقول لها "كذبة حلوة"، ليجيب الشاب: "بدك تغيظي صاحبتك، احكيلها خطبت!".

وعلق المخرج على الفيديو قائلا: "انتظرت الانتهاء من التحقيقات حول قضيتها حتى يتسنى لي الحديث في الأمر"، مضيفا أن "السوشيال ميديا وحسب خبرتي في فلسطين فإنه يساعد على التفرقة والإشاعات".

وأضاف: "فلسطين شهدت العديد من جرائم قتل النساء وأن النسبة سترتفع ما دام الفلسطينيون لم يحركوا ساكنا، كون الحدث الذي جرى في بيت لحم بحق إسراء غريب مصيبة ووجع قلب".

وإسراء غريب شابة فلسطينية من بلدة بيت ساحور عمرها 21 عاما وكانت تعمل في صالون تجميل. بدأت قصتها قبل أشهر عندما تقدم شاب لخطبتها وانتهت جثة في مشرحة على ذمة النيابة العامة الفلسطينية وسط اتهامات لعائلتها بقتلها.

المصدر: RT