أعلن النائب العام الفلسطني أكرم الخطيب في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الادعاء بوقوع المرحومة إسراء غريب وسقوطها من شرفة المنزل تم اختلاقه لإخفاء ظروف الجريمة.

وكشف النائب العام أن التحقيقات أشارت الى دخول الشابة إسراء غريب للمستشفى نتيجه عنف أسري، وسبب وفاة إسراء الحقيقي نتيجة ما تعرضت له من ضرب وتعذيب مما يشكل أركان جريمة القتل، وبعد توقيف واستجواب المتهمين ومن خلال البيانات والأدلة تبين تورط ثلاثة أشخاص بتهمه القتل.

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وأكدت النيابة العامة أن إسراء لم تسقط عن شرفة المنزل بل دخلت المستشفى في المرة الأولى بسبب تعرضها للعنف الشديد ولضغوط تتعلق بالسحر والشعوذة ما أدى لتفاقم وضعها الصحي والنفسي. وتبين أن سبب وفاة إسراء هو قصور حاد في الجهاز التنفسي جراء ما تعرضت له من ضرب وعنف.

وأضاف أكرم الخطيب أنه سيتم إحالة ملف قضية إسراء غريب للمحكمة لمحاكمة ثلاثة أشخاص متهمين وفقا للقانون.

وعرض النائب العام نتائج التحقيق في قضية إسراء خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في وزارة الإعلام.

واستهل النائب العام المؤتمر بالتأكيد على سرية الإجراءات التحقيقية في أي دعوى جزائية تباشرها النيابة العامة صاحبة الاختصاص القانوني بذلك، وبسبب ما أحاط بقضية إسراء من اهتمام محلي وإقليمي ودولي، أصبح من الضروري الإعلان عن حيثيات نتائج التحقيق بالدعوى الجزائية المتعلقة بإسراء غريب.

وعرض النائب العام ما تم إثباته من خلال التحقيق والأدلة التي جمعتها النيابة العامة وهي:

• عدم صحة ادعاء سقوط إسراء عن شرفة المنزل، وأن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين؛ لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة، ولتبرير الإصابات الجسدية التي تعرضت لها نتيجة الضرب قبل دخولها للمستشفى.

• وأن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها لعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة، ولكن بسبب عدم تصريح المرحومة بالأسباب الحقيقية لما تعرضت له حيث أفادت للشرطة بأن هذه الإصابات نتيجة سقوطها دون ذكر أي اعتداء تعرضت له.

• أن مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلق بصراخ المرحومة داخل مستشفى بيت جالا الحكومي هو ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز السبع ساعات بينهما، حيث تم الحصول على المقاطع الأصلية وتحليلها وسماع أقوال من قام بالتصوير والتسجيل.

• تعرض المغدورة إلى سلسلة من الضغوطات النفسية والعنف الجسدي، وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها، مما أدى لتفاقم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة.

• وجاءت نتيجة التقرير الطبي الذي استلمته النيابة العامة بتاريخ 10/9/2019 من قبل الطبيب المكلف بعد استلامه لنتيجة فحص السموم من مختبرات الأدلة الجرمية التابع لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/9/2019، واستلامه قراءة نتيجة الشرائح النسيجية من قبل أخصائي علم الأمراض، مفادها أن سبب وفاة المرحومة إسراء غريب هو قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف، والأنسجة تحت الجلد في الصدر، نتيجة مضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المغدورة، والتي تنسجم مع ما تعرضت له المغدورة من ضرب وتعذيب أدى لوفاتها، بما يشكل أركان وعناصر جريمة القتل.

• وعليه ومن خلال البيّنات والأدلة الثابتة بالملف تم تلاوة الاتهام لثلاثة أشخاص وهم ( م.ص) و ( ب.غ) و (أ.غ) بتهمة القتل خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمتعارف عليها بجريمة الضرب المفضي للموت، حيث تم إلقاء القبض عليهم واستجوابهم بالتهم المسندة إليهم وتوقيفهم، وسيتم إحالة الملف إلى المحكمة ليتم محاكمتهم وفق الأصول والقانون بما يضمن محاكمة عادلة.

المصدر: RT

يافا ستيتي