وفاة أمريكي أثناء طلبه يد حبيبته للزواج بطريقة غريبة

توفي شاب من سكان ولاية لويزيانا الأمريكية، عندما أقدم على طلب يد حبيبته للزواج منه من تحت الماء.

وقالت صحيفة " ديلي ميرور"، إن المأساة وقعت عندما كان الحبيبان يستجمان في تنزانيا.

ووفقا للصحيفة، فقد أراد ستيفن ويبر أن يطلب يد حبيبته للزواج بطريقة متميزة وغير معتادة، ولذلك، غطس في خزان مياه زجاجي، وعرض على الفتاة طلبه مكتوبا على ورقة، ومن ثم عرض عليها خاتم الخطبة، مع السؤال المكتوب، "هل تتزوجينني؟".

واختنق الشاب تحت الماء ولم يستطع الخروج من الخزان، ولا يزال الغموض يحيط بسبب وفاته، فيما أفادت معطيات أولية بأن قلبه توقف وهو تحت الماء.

Man drowns while proposing to his girlfriend underwater on their dream holiday https://t.co/OzJ9ZOEpBWpic.twitter.com/UehELQ4Rat — Daily Mirror (@DailyMirror) 21 сентября 2019 г.

المصدر: news.mail.ru