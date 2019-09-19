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الهند تحظر السجائر الإلكترونية

مجتمع

الهند تحظر السجائر الإلكترونية
Reuters Neil Hall
الهند تحظر السجائر الإلكترونية
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أعلن السكرتير الصحفي للحكومة الهندية، في موقعه بشبكة "تويتر"، أن السلطات صادقت على قرار منع تدخين السجائر الإلكترونية في البلاد.

وفقا لصحيفة Hindustan Times، يشمل هذا المنع إنتاج، استيراد، تصدير، نقل، تخزين، والاعلانات التجارية عن كل ما يتعلق بالسجائر الإلكترونية. وقد أشارت وزيرة المالية وشؤون الشركات في الهند، نيرمالا سيترمان، إلى أن الحكومة ستصدر قريبا مرسوما بهذا الشأن وترفعه لرئيس الدولة للمصادقة عليه.

وأكدت الوزيرة الهندية على أنه لا توجد شركة واحدة في الهند تنتج السجائر الإلكترونية، ومع ذلك ينتشر في الأسواق أكثر من 100 نوع منها للبيع.

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من جانبه قال وزير الاعلام والتلفزيون، باراكش جافديكار، سوف يعاقب كل من ينتهك هذا القرار بالسجن 1-3 سنوات، مشيرا إلى أن "هذه خطوة انتظرناها طويلا. الوقاية دائما لها الأولوية".

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية نيويورك الأمريكية، منعت اعتبارا من 17 سبتمبر الجاري بيع السجائر الإلكترونية المنكهة. كما سيبدأ قريبا سريان قرار مماثل في ولاية ميشيغان أيضا.

المصدر: لينتا. رو

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