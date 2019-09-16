العثور على جثث 2000 جنين في منزل طبيب بعد وفاته

اكتشفت عائلة طبيب إجهاض أمريكي، بعد مرور أسبوع على وفاته، أنه احتفظ بجثث آلاف الأجنة في منزله .

إقرأ المزيد

وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل إلينوي الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، إن الدكتور أولريش كلوبفر خزن 2246 "جنينا محفوظا طبيا" في منزله بالمقاطعة.

وتوفي الدكتور كلوبفر الأسبوع الماضي، وكان أقاربه يفحصون ممتلكاته، بعد موته، فعثروا على هذا الاكتشاف المروع، وسرعان ما أبلغوا الشرطة بذلك، والتي قامت بدورها بمصادرة الأجنة الميتة.

ويدير كلوبفر ثلاث عيادات إجهاض في ولاية إنديانا، في كل من فورت وايني وغاري وساوث بند، وسبق أن ألغت هيئة الترخيص الطبي التابعة للولاية رخصته إلى أجل غير مسمى في عام 2016، بعد أن ثبُت انتهاكه للقانون بعدم توفير موظفين مؤهلين لمراقبة مرضاه أثناء عمليات الإجهاض.

وغرّم كلوبفر أيضا بمبلغ 3 آلاف دولار عقب ذلك، وطلب منه الخضوع لتدريب خاص.

"We're all human beings, we all make mistakes and we have to deal with the consequences okay?" - Dr. Ulrich Klopfer responding to questions from @WSBT after a 2014 court hearing. He was accused of waiting too long to report a 13-year-old girls sexual activity after her abortion. pic.twitter.com/KKq55aZCm0 — Max Lewis (@MaxLewisTV) September 15, 2019

ومن غير الواضح حتى الآن سبب احتفاظ كلوبفر ببقايا الأجنة في منزله، فيما تقول الشرطة إنه "لا يوجد دليل" على أنه كان يجري عمليات الإجهاض في منزله، وتنتظر الشرطة حاليا النتائج التي سيخرج بها التحقيق الجنائي حول بقايا الأجنة الميتة.

المصدر: RT