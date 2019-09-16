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العثور على جثث 2000 جنين في منزل طبيب بعد وفاته

مجتمع

العثور على جثث 2000 جنين في منزل طبيب بعد وفاته
Gettyimages.ru Science Photo Library - SCIEPRO
صورة تعبيرية
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اكتشفت عائلة طبيب إجهاض أمريكي، بعد مرور أسبوع على وفاته، أنه احتفظ بجثث آلاف الأجنة في منزله .

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وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل إلينوي الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، إن الدكتور أولريش كلوبفر خزن 2246 "جنينا محفوظا طبيا" في منزله بالمقاطعة.

وتوفي الدكتور كلوبفر الأسبوع الماضي، وكان أقاربه يفحصون ممتلكاته، بعد موته، فعثروا على هذا الاكتشاف المروع، وسرعان ما أبلغوا الشرطة بذلك، والتي قامت بدورها بمصادرة الأجنة الميتة.

ويدير كلوبفر ثلاث عيادات إجهاض في ولاية إنديانا، في كل من فورت وايني وغاري وساوث بند، وسبق أن ألغت هيئة الترخيص الطبي التابعة للولاية رخصته إلى أجل غير مسمى في عام 2016، بعد أن ثبُت انتهاكه للقانون بعدم توفير موظفين مؤهلين لمراقبة مرضاه أثناء عمليات الإجهاض.

وغرّم كلوبفر أيضا بمبلغ 3 آلاف دولار عقب ذلك، وطلب منه الخضوع لتدريب خاص.

ومن غير الواضح حتى الآن سبب احتفاظ كلوبفر ببقايا الأجنة في منزله، فيما تقول الشرطة إنه "لا يوجد دليل" على أنه كان يجري عمليات الإجهاض في منزله، وتنتظر الشرطة حاليا النتائج التي سيخرج بها التحقيق الجنائي حول بقايا الأجنة الميتة.

المصدر: RT

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