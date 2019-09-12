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استطلاع رأي: غالبية أرباب العمل الروس ضد الدوام 4 أيام في الأسبوع

مجتمع

استطلاع رأي: غالبية أرباب العمل الروس ضد الدوام 4 أيام في الأسبوع
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صورة أرشيفية
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تستبعد الغالبية الساحقة (76%) من أرباب العمل الروس الانتقال إلى العمل أربعة أيام في الأسبوع .

جاء ذلك في تقرير صادر عن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة "فيدوموستي" وبوابة  HeadHunter الروسيتان.

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ويخشى أرباب العمل من أنهم سيضطرون إلى تخفيض الرواتب وتوقيع عقود جديدة مع العاملين، ما سيؤدي، باعتقادهم، إلى انخفاض إنتاجية العمل والاضطرابات النفسية وتدهور الانضباط والنظام في مكان العمل.

وأظهر استطلاع الرأي أن 12% من أرباب العمل يوافقون على الانتقال إلى أسبوع بـ4 أيام بعد عام أو عامين. أما 8% منهم فيوافقون على أن يؤجل ذلك إلى المستقبل البعيد.

ولا يرى 10% من أرباب العمل أي سلبيات في الانتقال إلى الأسبوع بأربعة أيام.

يذكر أن 200 شخص من أرباب العمل شاركوا في استطلاع الرأي.

وكان  رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد أعلن في وقت سابق أن من الضروري تطبيق جدول زمني أكثر مرونة. وقد يتحقق  ذلك، حسب مدفيديف"، على شكل  الانتقال إلى أسبوع العمل لمدة 4 أيام أو العدد الأقل من ساعات العمل كل يوم.

المصدر: فيدوستي

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