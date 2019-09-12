ولي العهد السعودي يأمر بترميم قصر تاريخي يعود لشقيقة الملك المؤسس على نفقته الخاصة

أصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعليماته بترميم قصر "الشمسية" الذي يعود إلى الأميرة نورة بنت عبد الرحمن آل سعود، شقيقة الملك المؤسس، على نفقته الخاصة.

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وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن هذه الخطوة من ولي العهد تأتي "امتدادا لحرصه الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية في السعودية، بما يؤكد حرص سموه الكريم على المباني التاريخية في السعودية، وعناية القيادة الرشيدة لبقاء تلك المعالم شواهد راسخة في التاريخ السعودي".

وقال وزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان بهذه المناسبة: "إن التوجيه الكريم سيعيد ترميم قصر الشمسية الذي يحتل مكانة رفيعة في وجدان السعوديين؛ إذ يعود تاريخ بنائه إلى عام 1354 للهجرة، بعد أن أمر الملك المؤسس ... ببنائه للأمير سعود بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل الكبير، وأخته الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل آل سعود".

سمو #ولي_العهد يوجه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن #قصر_الشمسية على نفقته الخاصة، إذ يعد دعم سموه امتدادًا لحرصه الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية في المملكة وعناية القيادة الرشيدة لبقاء تلك المعالم شواهد راسخة في التاريخ السعودي.#ولي_العهد_يرمم_قصر_الشمسيةpic.twitter.com/8BDfsoJk4d — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 11, 2019

وأوضح الوزير السعودي أن الأميرة نورة بنت عبد الرحمن كانت حاضرة: "في المشهد الاجتماعي السعودي عبر حكمتها وكرمها، وما تمثله من رمزية للنساء السعوديات المساهمات في تنمية المجتمع، والفاعلات في العمل الإنساني".

دعمٌ لا محدود من سمو سيدي ولي العهد يتمثل بالتوجيه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على نففته الخاصة؛ مما يعكس اهتمام بلادنا بالمكتسبات الوطنية والتاريخية التي تحفظ تراث مملكتنا وثقافتها.#ولي_العهد_يرمم_قصر_الشمسيةpic.twitter.com/UiNJ7mF6aU — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) September 11, 2019

ولفت وزير الثقافة السعودي "إلى ما يحتويه القصر، الذي يقع على الضفة الغربية من وادي البطحاء، من نقوش فريدة، تعكس أسلوب العمارة المحلية في خمسينيات القرن الهجري الماضي".

وللتعريف بالأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أفادت صحيفة "عكاظ" بأن هذه الشخصية الكبيرة "ولدت في عام 1292 للهجرة في مدينة الرياض، واستطاعت في فترة وجيزة أن تسجل حضورا لافتا في التاريخ السعودي، وعرف عنها الحكمة كونها مستشارة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في شؤون الأسرة، كما مارست بشخصيتها الرائدة دورا فاعلا في العمل الخيري والاجتماعي.. وتوفيت –رحمها الله- عن عمر ناهز 77 عاما في عام 1368 للهجرة".

المصدر: عكاظ