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ولي العهد السعودي يأمر بترميم قصر تاريخي يعود لشقيقة الملك المؤسس على نفقته الخاصة

مجتمع

ولي العهد السعودي يأمر بترميم قصر تاريخي يعود لشقيقة الملك المؤسس على نفقته الخاصة
AFP
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أصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعليماته بترميم قصر "الشمسية" الذي يعود إلى الأميرة نورة بنت عبد الرحمن آل سعود، شقيقة الملك المؤسس، على نفقته الخاصة.

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وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن هذه الخطوة من ولي العهد تأتي "امتدادا لحرصه الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية في السعودية، بما يؤكد حرص سموه الكريم على المباني التاريخية في السعودية، وعناية القيادة الرشيدة لبقاء تلك المعالم شواهد راسخة في التاريخ السعودي".

وقال وزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان بهذه المناسبة: "إن التوجيه الكريم سيعيد ترميم قصر الشمسية الذي يحتل مكانة رفيعة في وجدان السعوديين؛ إذ يعود تاريخ بنائه إلى عام 1354 للهجرة، بعد أن أمر الملك المؤسس ... ببنائه للأمير سعود بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل الكبير، وأخته الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل آل سعود".

وأوضح الوزير السعودي أن الأميرة نورة بنت عبد الرحمن كانت حاضرة: "في المشهد الاجتماعي السعودي عبر حكمتها وكرمها، وما تمثله من رمزية للنساء السعوديات المساهمات في تنمية المجتمع، والفاعلات في العمل الإنساني".

ولفت وزير الثقافة السعودي "إلى ما يحتويه القصر، الذي يقع على الضفة الغربية من وادي البطحاء، من نقوش فريدة، تعكس أسلوب العمارة المحلية في خمسينيات القرن الهجري الماضي".

وللتعريف بالأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أفادت صحيفة "عكاظ" بأن هذه الشخصية الكبيرة "ولدت في عام 1292 للهجرة في مدينة الرياض، واستطاعت في فترة وجيزة أن تسجل حضورا لافتا في التاريخ السعودي، وعرف عنها الحكمة كونها مستشارة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في شؤون الأسرة، كما مارست بشخصيتها الرائدة دورا فاعلا في العمل الخيري والاجتماعي.. وتوفيت –رحمها الله- عن عمر ناهز 77 عاما في عام 1368 للهجرة".

المصدر: عكاظ

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