أفادت وسائل إعلام بأن مراهقا أمريكيا عمره 14 سنة، قتل جميع أفراد عائلته بعد أن اكتشف أن أمه التي ربته ليست والدته البيولوجية.

وقالت الشرطة إن المراهق، ميسون سيسك، اعترف بقتل والده جون سيسك (38 عاما) وزوجة والده ماري سيسك (35 عاما) وأخويه غير الشقيقين كين (6 سنوات) وكولسون (6 أشهر) وأخته غير الشقيقة أورورا (5 سنوات) في منزلهم بمدينة إلكمونت بولاية ألاباما الأمريكية.

وذكرت الشرطة أن المراهق اتصل بالشرطة عبر الهاتف يوم 2 أغسطس، وقال إنه كان في قبو المنزل وسمع أصوات إطلاق النار فوقه.

وبعد الوصول إلى المكان والتواصل مع المراهق، لاحظت الشرطة بعض التناقضات في شهادته. ثم اعترف ميسون سيسك خلال استجوابه بقتل أفراد عائلته.

Alabama Family Killer Teen Boy: Mason Sisk Bio, Wiki, Age, Father (John Sisk), Mother (Mary Sisk), Fast Facts You Need to Know https://t.co/njQ1zYGzVTpic.twitter.com/NweOXQuhMX — wikiglobals (@wikiglobals) 4 сентября 2019 г.

ولم تكشف الشرطة عن دوافع الجريمة، لكن أحد أهالي سيسك كشف أن المراهق علم قبل فترة أن ماري سيسك لم تكن أمه، وأن تصرفاته خلال الأشهر الماضية كانت توحي بوجود مشاكل نفسية لديه.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الوالدة الحقيقية لميسون سيسك توفيت في عام 2011، وأنه رآها للمرة الأخيرة في 2008، عندما كان عمره 3 سنوات فقط.

المصدر: وكالات