Kisah berkenalan kami. Bahagian 3: Sejak pertama kali saya lihat suami saya, saya tak tahu kenapa tapi dalam fikiran saya, saya yakin dia adalah bapa kepada anak-anak saya dimasa depan. Tapi ketika itu, saya cepat-cepat buang perasaan tu sebab masih terlalu awal. Sebelum suami saya pulang ke Malaysia, saya ada bertanya sama ada dia telah berkahwin atau mempunyai anak - dia memberitahu bahawa dia sudah bercerai pada tahun 2015 kerana bekas isterinya dari Czech Republic telah berbohong bahawa wanita itu tidak mempuntai ikatan perkahwinan dan mengikut dokumen yang ada, wanita itu tidak bercerai dinegaranya pada waktu itu. Suami saya berkongsi bahawa wanita itu selalu menggunakannya bagi mendapatkan wang dan bukannya berusaha mendapatkan zuriat. Suami saya memberitahu, dia tidak pernah mempunyai anak dan itulah impian terbesar dalam hidupnya. Ketika kami tiba di Malaysia, suami saya berdiri di hadapan saya dengan pakaian yang saya tak pernah lihat iaitu tradisional Melayu, saya sempat bertanya kenapa dia pakaiannya kelihatan pelik, tiba-tiba dia membentangkan sejadah untuk solat dan sesudah itu dia berdoa. Itu kali pertama saya lihat orang Islam solat. Selepas suami saya selesai solat, dia saya memberitahu satu hari nanti dia akan mengajar saya segala-galanya mengenai Islam. Bersambung lagi...