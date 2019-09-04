 
مباشر

زواج طفلة برجل ثلاثيني في إيران "فيديو"

مجتمع

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mctl

تداول مغردون ووسائل إعلام رسمية إيرانية يوم أمس الثلاثاء مقطع فيديو يوضح إجراء عقد زواج متعة لطفلة ورجل يبدو في الثلاثينات من عمره.

ظهرت في الفيديو الطفلة إلى جانب الرجل الذي يبدو في الثلاثينات من عمره، مع سماع صوت رجل دين يتمم إجراءات الزواج، وترد الطفلة بالإيجاب. وانتشر جدل واسع بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الزواج، كون القانون الإيراني لعام 2002 يحدد السن القانونية لزواج الإناث بنحو 13 عاما، والذكور 15 عاما، ويمكن لمن هم أقل عمرا من ذلك الزواج بعد الحصول على إذن رسمي من المحكمة.

يذكر أن مركز حقوق الإنسان في إيران، أحصى أن هناك 40 ألف طفلة تزوجن في سن ما دون 15 سنة في عام 2016.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جدل مجتمعي واسع.. حظر الذبح الحلال في بلجيكا يدخل حيز التنفيذ