نشر الكاتب المصري، محمد شعير، مدير تحرير جريدة "أخبار الأدب" المصرية، والمتخصص في أدب نجيب محفوظ، صورة نادرة للأخير أثناء مظاهرة في الستينيات من القرن الماضي.

محفوظ يشارك في مظاهرة تأييد للوحدة المصرية السورية pic.twitter.com/a79ptzRUDQ — mohamed shoair (@mshoair) August 29, 2019

كتب شعير على الصورة أنها التقطت في مظاهرة خرجت لتأييد الوحدة المصرية السورية، وشارك فيها محفوظ. وتحل يوم غد الذكرى السنوية لوفاة أديب نوبل، الروائي المصري نجيب محفوظ الذي أثرى المكتبة العربية بالكثير من الأعمال الأدبية، وتوفي عام 2006.

ويذكر أن الوحدة بين مصر وسوريا قد أعلنت بقيام الجمهورية العربية المتحدة في 22 فبراير 1958، عقب توقيع ميثاق الوحدة من قبل الرئيسين السوري، شكري القوتلي، والمصري، جمال عبد الناصر، حيث اختير الأخير رئيسا للجمهورية العربية المتحدة، واختيرت القاهرة عاصمة للجمهورية الجديدة. لكن الوحدة لم تلبث أن انتهت في 28 سبتمبر 1961، وأعلن عن قيام الجمهورية العربية السورية، بينما احتفظت مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1971.

المصدر: تويتر