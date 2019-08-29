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صورة نادرة لنجيب محفوظ

مجتمع

صورة نادرة لنجيب محفوظ
wikipedia.org
الأديب المصري/ نجيب محفوظ (1911-2006)
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نشر الكاتب المصري، محمد شعير، مدير تحرير جريدة "أخبار الأدب" المصرية، والمتخصص في أدب نجيب محفوظ، صورة نادرة للأخير أثناء مظاهرة في الستينيات من القرن الماضي.

كتب شعير على الصورة أنها التقطت في مظاهرة خرجت لتأييد الوحدة المصرية السورية، وشارك فيها محفوظ. وتحل يوم غد الذكرى السنوية لوفاة أديب نوبل، الروائي المصري نجيب محفوظ الذي أثرى المكتبة العربية بالكثير من الأعمال الأدبية، وتوفي عام 2006.

ويذكر أن الوحدة بين مصر وسوريا قد أعلنت بقيام الجمهورية العربية المتحدة في 22 فبراير 1958، عقب توقيع ميثاق الوحدة من قبل الرئيسين السوري، شكري القوتلي، والمصري، جمال عبد الناصر، حيث اختير الأخير رئيسا للجمهورية العربية المتحدة، واختيرت القاهرة عاصمة للجمهورية الجديدة. لكن الوحدة لم تلبث أن انتهت في 28 سبتمبر 1961، وأعلن عن قيام الجمهورية العربية السورية، بينما احتفظت مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1971.

المصدر: تويتر

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