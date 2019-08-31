استطلاع الرأي: 20% من الروس لا يشاهدون التلفزيون إلا مرتين في العام

أجرت شركة "مايل. رو" الروسية استطلاع رأي المواطنين الروس بشأن مشاهداتهم للتلفزيون.

ودل استطلاع الرأي على أن 20% من الروس يشاهدون التلفزيون مرة واحدة في نصف العام. لكن 43% منهم يشاهدونه كل يوم و17% يشغلون أجهزة التلفزيون بضع مرات في الأسبوع و12% منهم يشاهدون التلفزيون مرتين في الشهر. ويشاهد الباقي منهم البرامج التلفزيونية مرة واحدة في كل شهرين.

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ولدى 92% من المواطنين أجهزة تلفزيون في منازلهم. ووضع 73% منهم جهاز التلفزيون في غرفة استقبال الضيوف و44% منهم يشاهدون التلفزيون في غرفة النوم و38% منهم وضعوا جهاز التلفزيون في المطبخ.

ويفضل 53% من الروس مشاهدة الأفلام السينمائية. أما 48% فيفضلون الأخبار و29% يفضلون المسلسلات التلفزيونية و26% يفضلون البرامج الرياضية. ثم تأتي أفلام الكارتون (24%)، البرامج الترفيهية (16%)، البرامج الموسيقية (16%)، عروض "توك شو" (14%).

يذكر أن استطلاع رأي المشاهدين الروس جرى في الفترة ما بين 23 و28 أغسطس لحوالي 8.8 ألف شخص من مستخدمي البريد الإلكتروني "مايل. رو".

المصدر: تاس