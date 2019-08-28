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شاهد.. لفتة إنسانية لفتيات تركيات يحققن حلم طفل فقير

مجتمع

شاهد.. لفتة إنسانية لفتيات تركيات يحققن حلم طفل فقير
twitter.com/cocuklar_usumes
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لفتيات يقمن بمفاجأة طفل فقير في مدينة دياربكر التركية.

ويظهر الفيديو قيام الفتيات بتحضير مفاجأة لطفل فقير يتردد على نفس المكان لجمع بقايا النفايات، بعد علمهن برغبة الطفل بشراء دراجة هوائية منذ فترة طويلة، وقامت الفتايات بوضع الهدية بين كومة من الكرتون بالقرب من حاوية النفايات

وعندما بدأ الطفل بالبحث في الحاوية، لفت انتباه هذه الكومة من الكرتون، وتقدم ليجد دراجة أحلامه في انتظاره.

المصدر: وكالات

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