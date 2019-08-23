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حليب الأم يقتل طفلة بعد 5 أيام من ولادتها

مجتمع

حليب الأم يقتل طفلة بعد 5 أيام من ولادتها
pexels.com-Dalila Dalprat
صورة أرشيفية
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شهدت مدينة تينموث بمقاطعة ديفون الإنجليزية حادثا غريبا لوفاة طفلة حديثة الولادة بحليب والدتها التي تناولت مسكنات أثناء الحمل.

وذكرت صحيفة "مترو"، أن المحكمة استمعت في 19 أغسطس الجاري إلى رواية جديدة، قد تفسر سبب وفاة طفلة بعمر 5 أيام في 30 سبتمبر العام الماضي.

وتفيد الرواية المحتملة بأن الطفلة توفيت بعد ولادتها بخمسة أيام بسبب مهدئ داخل مكونات حليب أمها، التي تناولت أثناء فترة الحمل مسكن "ترامادول" لعلاج آلام الظهر بناء على توصية من الأطباء.

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ولم تكن الوالدة تخطط في حينها لإرضاع طفلها من ثدييها، بعد تناولها المسكنات، لكن الأطباء أخبروها بأنه لا يوجد ما تخشاه للامتناع عن إرضاع ابنتها.

وأشار طبيب الأطفال، بيتر فيلمنغ، الذي اطلع على تفاصيل القضية، إلى أن "الترامادول" دواء جديد نسبيا، ويمكن أن ينتقل إلى حليب المرأة ويشكل خطرا على المولود الجديد.

 وقال البروفيسور فليمنغ: "أعتقد أن "الترامادول" لعب دورا في وفاة الطفلة، وأعتقد أنه لا ينبغي تناوله أثناء الحمل".

وأكد الطبيب الشرعي، إيان أرو، في المحكمة على أن وفاة الطفلة كانت "مفاجئة وغير متوقعة"، ووعد بنقل تحذيرات فليمنغ إلى المستشفى الذي ولدت فيه الطفلة. ولا يزال التحقيق مستمرا.

المصدر: مترو

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