"الصليب المعقوف" يتسبب بإغلاق لعبة في ألمانيا (فيديو)

أقدم صاحب لعبة في ألمانيا على إيقافها تماما، إثر ملاحظته أن شكلها أثناء التشغيل يشبه شكل "الصليب المعقوف"، شعار الحزب النازي.

وتعرف اللعبة باسم "طيران الصقر"، وتقع في مدينة ملاه في بلدة Löffingen، حيث يمكن ملاحظة شكل "صليبين معقوفين" عند النظر إلى اللعبة من مسافة معينة.

وعلى ما يبدو، لم يكن المالك، روديجر براون، يعلم أن لعبته تظهر ذلك الشعار عند التشغيل، إلى أن نشرت الصحافة الألمانية تقارير عن ذلك.

وأشار براون إلى أنه قد لاحظ "العيب" الذي تمتلكه اللعبة مؤخرا، ما دفعه لإيقافها عن العمل بشكل تام، في حين اعتذر للعامة عن خطئه غير المقصود.

وذكرت تقارير محلية أن شكل اللعبة المشبوه قد لوحظ من قبل رواد التواصل الاجتماعي، قبل أن تشير الصحافة الألمانية إليه، حيث تداولوا صورا وفيديوهات عن اللعبة منذ مدة.

المصدر: RT