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الشرطة السعودية: إلقاء القبض على المعتدي على "فتاة مكة"

مجتمع

الشرطة السعودية: إلقاء القبض على المعتدي على
Reuters STR New
قوات الأمن السعودي - أرشيف
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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية إلقاء القبض على شاب اعتدى على فتاة في المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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وأوضح المتحدث الإعلامي للشرطة، الرائد محمد بن عبد الوهاب الغامدي، أنه "إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم (معتدي على فتاة بمكة)، والذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة... التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر".

وفي تفاصيل الحادث، فإن "ملاسنة وقعت بين الفتاة والمواطن، مما دفعه لاحقا لرشقها بحجر".

وطالب سعوديون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة القبض على الشاب، منتقدين سلوكه مع المرأة، فيما لم تعرف تفاصيل الواقعة وملابساتها وعلاقة الرجل مع المرأة، خاصة مع غياب الصوت الذي كتمه صاحب المقطع دون أن يوضح السبب.

المصدر: وكالات

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