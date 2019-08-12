بريطانيا تسابق الزمن في مكافحة معدل الجريمة المتصاعد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن الحكومة ستخصص 3 مليارات دولار لبناء سجون "عصرية"، وكذلك لتجديد وتوسيع السجون الحالية، في محاولة للحد من وتيرة الجريمة المتصاعدة.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن الخطة الجديدة هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى فرض النظام ومكافحة الجريمة في عموم بريطانيا، وتتضمن إنشاء 10 آلاف مكان جديد في السجون.

وعلاوة على ما سبق، أكدت الحكومة أن الميزانية الجديدة ستخصص أيضا لإعادة خانات السجون المتوقفة عن العمل، إلى الخدمة، من خلال أعمال تجديد وصيانة واسعة النطاق.

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كما أضاف المصدر الرسمي أن جونسون سيستقبل قادة الشرطة والتدريب والسجون، في شارع "داونينغ"، لمناقشة "كيفية خفض معدلات الجريمة وتحسين نظام العدالة الجنائية".

تشهد بريطانيا في الآونة الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في معدل الجريمة، خاصة تلك التي تستخدم فيها السكاكين، في حين يرجع كثيرون أسباب الظاهرة إلى خفض التمويل في قطاع الشرطة وتقليص الوظائف فيه، تلك السياسة الداخلية التي اتبعت مع قدوم الحزب المحافظ إلى السلطة عام 2010.

المصدر: Sputnik News