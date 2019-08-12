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والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية "اغتيال بطيء"

مجتمع

والدة جوليان أسانج تكشف عن تعرضه لعملية
RT: Reuters/ Gary Granja
كريستين أسانج
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اتهمت والدة جوليان أسانج حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة بمحاولة "قتل مؤسس ويكيليكس ببطء ووحشية وبشكل غير قانوني"، لكشفه "جرائم حرب وقضايا فساد".

ونشرت كريستين أسانج عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، تقريرا صادرا عن خبير بارز في الأمم المتحدة، يدعى نيلس ميلزر، دعا فيه إلى وقف "الاضطهاد الجماعي" لجوليان أسانج.

ويجري احتجاز أسانج حاليا في سجن بيلمارش البريطاني إثر إخراجه القسري من سفارة الإكوادور في لندن، خلال شهر أبريل الماضي، بينما عبر من زاروه في السجن مرارا عن قلقهم حول وضعه الصحي. وعلاوة على ما سبق، كشف الصحفي، جون بيلجر، مؤخرا، أن وضع أسانج "يتدهور" وأن معاملته "أسوأ من القتل".

يواجه مؤسس ويكيليكس إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة، التي اتهمته بـ "حيازة ونشر معلومات سرية"، وفي حال ثبت تورطه الفعلي فيما سبق، سيلقى حكما بالسجن لفترة 175 عاما.

المصدر: RT

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