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بطريقة "وحشية".. امرأة تتصدى للص مسلح اقتحم منزلها (صورة)

مجتمع

بطريقة
You-Tube: Nick Murray
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حاول رجل مسلح سرقة منزل فاخر في الولايات المتحدة، إلا أنه قد فوجئ بشراسة صاحبة المنزل في الذود عن حياضها، حيث قذفته بقدر ممتلئ بالشحم المغلي.

وأعلن مصدر رسمي في شرطة ولاية ألاباما عن تلقيه اتصالا من منزل المرأة، عقب قذفها الشحم المغلي على وجه السارق المسلح، لاروندريك ماكلين، الذي أسعف على الفور في المستشفى.

وتوصلت نتائج التحقيق في الحادثة إلى أن ماكلين هو "المعتدي الرئيسي" فيما جرى، بينما وجهت له تهم بالسرقة من الدرجة الأولى، وكذلك تهم بالعنف المنزلي من الدرجة ذاتها.

كما أضافت الشرطة الأمريكية أنه يجري حاليا اعتقال ماكلين في سجن مركزي في الولاية، مع إمكانية الإفراج عنه بكفالة 300 ألف دولار أمريكي.

بطريقة
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لاروندريك ماكلين، عقب الحادثة.

المصدر: USA Today

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