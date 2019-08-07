راقصات "استربتيز" يحاكمن "تجسس النسويات"

رفعت مجموعة راقصات تعر، دعوى قضائية على حركة نسوية بريطانية قامت بتصويرهن خفية داخل أحد النوادي الليلية، بغية إثبات حالات التحرش التي تتعرض لها الراقصات.

والتقطت الحركة النسوية، Not Buying It، الفيديوهات سرا داخل نادي التعري الشهير، Spearmint Rhino، ما دفع 9 راقصات للجوء إلى القضاء ورفع دعاو ضد الحركة ومديرتها التنفيذية، ساشا راكوف، التي استعانت بمحققي شرطة سابقين لتصوير ما كان يجري خلف أبواب هذا النادي الليلي.

وأشارت الراقصات إلى أن "الجواسيس" قد تعدوا على حقوقهن وخصوصيتهن عندما قاموا بتصويرهن عاريات، سرا وبشكل غير قانوني، في ناديين ليليين مختلفين من سلسلة Spearmint Rhino، في مدينتي لندن وشيفيلد.

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كما تحدثت تقارير إعلامية عن كسب الراقصات حكما قضائيا جديدا صدر عن المحكمة العليا، يحظر قطعيا تصوير ومشاركة الفيديوهات من داخل هذه النوادي، بينما لم يردع ذلك "الجواسيس" الذين ما زالوا يؤكدون على وجود حالات تحرش ودعارة داخل Spearmint Rhino، الذي ينص نظامه الداخلي على "عدم لمس الراقصات".

وعلاوة على ما سبق، تمكنت الحركة النسوية من توثيق تجاوزات "اتصال جنسي" داخل نوادي التعري، وخاصة في كامدن وشيفيلد، كما قامت مؤخرا بتقديمها أدلة للسلطات المعنية والمجالس المحلية، التي ما تزال تحقق في تلك القضايا.

المصدر: The Sun