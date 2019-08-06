عاشقان معمران 96 و93 سنة يعقدان قرانهما

أفاد موقع Starr Fm Online بأنه تم في مدينة أكرا الغانية الاحتفال بزواج رجل معمر 96 سنة وامرأة معمرة 93 سنة.

العروسان جيمس أندورفال ومارغريت مانويل تعرفا ببعضهما في ستينيات القرن الماضي، وخلال أكثر من نصف قرن يعيشان سوية وأنجبا تسعة أولاد، والآن قررا تسجيل زواجهما رسميا.

تمت مراسم الزواج في كنيسة العنصرة في غانا، حيث دخل العروسان بملابس بيضاء. وقد استغل الكاهن هذا الحدث لينتقد حالات الطلاق، مشيرا إلى أن الزواج في السابق كان يستمر مدى الحياة أو لسنوات طويلة، فالناس راضون والزوجان متفاهمان.

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وقال "إذا كان بإمكان الزوجين العيش 50 سنة تحت سقف واحد، فهذا يعني أنهما متفاهمان تماما".

المصدر: لينتا. رو