 
مباشر

عاشقان معمران 96 و93 سنة يعقدان قرانهما

مجتمع

عاشقان معمران 96 و93 سنة يعقدان قرانهما
Globallookpress
عشيقان معمران يتزوجان رسميا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m82j

أفاد موقع Starr Fm Online بأنه تم في مدينة أكرا الغانية الاحتفال بزواج رجل معمر 96 سنة وامرأة معمرة 93 سنة.

العروسان جيمس أندورفال ومارغريت مانويل تعرفا ببعضهما في ستينيات القرن الماضي، وخلال أكثر من نصف قرن يعيشان سوية وأنجبا تسعة أولاد، والآن قررا تسجيل زواجهما رسميا.

تمت مراسم الزواج في كنيسة العنصرة في غانا، حيث دخل العروسان بملابس بيضاء. وقد استغل الكاهن هذا الحدث لينتقد حالات الطلاق، مشيرا إلى أن الزواج في السابق كان يستمر مدى الحياة أو لسنوات طويلة، فالناس راضون والزوجان متفاهمان. 

إقرأ المزيد
جمعهما الحب 71 عاما وفرقهما الموت 12 ساعة فقط!
جمعهما الحب 71 عاما وفرقهما الموت 12 ساعة فقط!

وقال "إذا كان بإمكان الزوجين العيش 50 سنة تحت سقف واحد، فهذا يعني أنهما متفاهمان تماما".

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معركة السكك الحديدية.. القرويون الروس ضد جيش الفرماخت النازي