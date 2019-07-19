جمعهما الحب 71 عاما وفرقهما الموت 12 ساعة فقط!

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة زوجين أمريكيين عاشا معا 71 عاما وماتا في اليوم نفسه بفارق 12 ساعة فقط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن هربرت ديلايغل تعرف على زوجة المستقبل مارلين فرانسيس، عام 1947 في مقهى بمدينة وينسبورو بولاية جورجيا، حيث كانت تعمل هناك.

After 71 years of marriage, a Georgia husband and wife died on the same day Friday, exactly 12 hours apart.



Herbert L. DeLaigle, 94, died at 2:20 a.m., and his wife, Marilyn Frances Kilpatrick DeLaigle, 88, died at 2:20 p.m.https://t.co/HGbIrBjcWg — New York Daily News (@NYDailyNews) July 16, 2019

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وقال ديلايغل في حديث صحفي أجري معه عام 2018: "كنت أراقبها غالبا كيف تمشي جيئة وذهابا في المقهى. وتجرأت مرة وطلبت مقابلتها بعد انتهاء الدوام في العمل، وبعد عام تزوجنا".

وتوفي الزوجان ديلايغل، بعد إنجابهما 6 أطفال و25 حفيدا، و3 أحفاد لأبنائهما، في اليوم نفسه الجمعة 12 يوليو الجاري في مستشفى وينسبورو. وفارق الحياة أولا الزوج هربرت البالغ من العمر 94 عاما في الساعة 2,20 ليلا، وتوفيت مارلين البالغة من العمر 88 عاما بعد 12 ساعة من وفاة زوجها. وأقيمت مراسم الجنازة لهما يوم الاثنين 15 يوليو.

المصدر: ديلي ميل