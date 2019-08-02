مأساة جديدة.. "لعنة كنيدي" تطال حفيدة في العائلة الشهيرة!

أعلنت عائلة كنيدي الأمريكية الشهيرة عن وفاة حفيدة شقيق الرئيس الراحل، جون كنيدي، في حادثة مأساوية جديدة فسرها البعض استمرارا لـ "لعنة كنيدي" التي طالت عددا من أفراد العائلة.

والفتاة المتوفاة، ساويرس هي حفيدة المرشح الرئاسي الأسبق، روبرت كنيدي، وهو شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كنيدي، في حين حدثت الوفاة في ذات الشارع الذي يقع فيه منزل عائلة كنيدي، في مدينة هيانيس بورت، في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وجاء في بيان للعائلة صدر أمس: "تحطمت قلوبنا لفقدان محبوبتنا ساويرس.. كانت حياتها مليئة بالأمل والوعد والحب".

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وتجري الشرطة الأمريكية اليوم تحقيقا موسعا بشأن الحادثة يشمل فرضية انتحار ساويرس أيضا، في حين أكدت مديرية الإطفاء في المدينة عن تلقيها بلاغا، أمس الخميس عن وجود حالة صحية طارئة في منزل كنيدي.

ولم يتبين حتى الآن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء الاتصال بخدمة الطوارئ وطلب المساعدة في منزل كنيدي، أو فيما إذا كانت الوفاة موتا طبيعيا أو انتحارا أو غير ذلك، إلا أن مصدرا مطلعا في مديرية الإطفاء أكد إسعاف شخص من المنزل إلى مشفى "كيب كود".

المصدر: CNN