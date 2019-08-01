الإفتاء المصرية توضح حقيقة إعلانها أول أيام الأضحى قبل السعودية

نفت دار الإفتاء المصرية شائعات نسبت إليها على شبكات التواصل الاجتماعي، تفيد بأنها أعلنت موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وأكدت الدار عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن "هذا الأمر غير صحيح تماما"، وأنها لم تعلن أي شيء بخصوص موعد عيد الأضحى، لافتة إلى أن استطلاع الهلال يكون يوم 29 من كل شهر هجري.

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وقالت إنها ستتأنى "في إعلان نتيجة الاستطلاع حتى تعلن السعودية موعد بداية شهر ذي الحجة وتحديد يوم وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك".

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق أنها ستعلن موعد بداية شهر ذي الحجة يوم الخميس الموافق 1 أغسطس، وبالتالي معرفة موعد العيد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية