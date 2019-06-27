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معهد الفلك في مصر يعلن عن موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى

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معهد الفلك في مصر يعلن عن موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى
Reuters
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أعلن مصدر مسؤول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد وقفة عرفات، وعيد الأضحى فلكيا، مشيرا إلى أن الحسابات الفلكية تكشف أن وقفة عرفات ستوافق يوم 10 أغسطس المقبل.

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وأضاف المصدر، في تصريحات لموقع "صدى البلد" وجريدة "الوطن" في مصر، أن أول أيام عيد الأضحى فلكيا سيكون 11 أغسطس، مشيرا إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بإعداد دليل للظواهر الفلكية سنويا.

وأوضح المصدر أنه يتم أيضا إجراء الحسابات الفلكية عن كل شهر لإعلان غرة كل شهر هجري، وكذلك تحديد يوم اكتمال القمر "البدر" عن كل شهر.

وأكد أن غرة شهر ذو القعدة فلكيا، ستوافق 4 يوليو، مشيرا إلى أن هلال الشهر يولد يوم 2 يوليو في تمام الساعة 9 مساء و16 دقيقة، ويمكن رؤية الهلال يوم 3 يوليو المقبل.

المصدر: صدى البلد + الوطن

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