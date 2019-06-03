جدل في مصر بشأن موعد عيد الفطر!

نشأ جدل كبير في مصر حول موعد أول أيام عيد الفطر، حيث أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن أول أيام العيد غدا الثلاثاء، فيما أعلنت دار الإفتاء أن الموعد لم يتحدد بعد.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، وفقا لموقع صدى البلد، إن اليوم الاثنين، هو المتمم لشهر رمضان، مشيرا إلى أن شهر رمضان هذا العام 29 يوما فلكيا.

وأضاف القاضي، أن: "أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا غدا الثلاثاء، الموافق 4 يونيو".

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحسابات الفلكية تكون دقيقة ولا تخطئ في حساب بداية ونهاية الشهور الهجرية، مشيرا إلى أن لجان رصد الهلال ستنتشر في محافظات الجمهورية بعد غروب شمس اليوم، لاستطلاع هلال شوال، ويكون القول الفصل في النهاية إلى دار الإفتاء، لتعلن ما تراه في الرؤية.

ووفقا لموقع المصري اليوم، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال الكثيرين: ما هو موعد أول يوم من عيد الفطر المبارك الثلاثاء أم الأربعاء؟.

وقالت الدار، عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "العيد متى؟ سؤال كل المصريين محتاجون لإجابته"، لترد الإفتاء: "اليوم نستطلع هلال شهر شوال بإذن الله وسيتم الإعلان عن نتيجة الرؤية الشرعية وموعد العيد بعد المغرب في بث مباشر على الصفحة وعلى التلفزيون المصري".

المصدر: وسائل إعلام مصرية