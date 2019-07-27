لعشاق السيارات.. وظيفة العمر في الإمارات وبراتب مغر!

تقدم شركة HushHush.com ‎ فرصة عمل فريدة من نوعها لـ "هواة السيارات" براتب سنوي قدره 30 ألف جنيه استرليني (37 ألف دولار).

وذكرت صحيفة ذي صن، أن فرصة العمر تسمى "صياد السيارات" وتتمثل في البحث عن السيارات الخارقة (الماركات) الملقاة في الصحراء بالإمارات العربية المتحدة.

You could get paid £30,000 to find abandoned Lamborghinis and Ferraris in Dubai for Hush Hush https://t.co/VstmUXQ2Bd — The Sun (@TheSun) July 25, 2019

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ويجب أن يكون عمر المتقدم للوظيفة أكبر من 21 عاما ولديه رخصة قيادة ومستعد في أي وقت للذهاب إلى دبي بحثا عن السيارات الرياضية وغيرها من الموديلات الفخمة، التي يتم التخلص منها ورميها في الصحراء.

كما يجب أن يتمتع طالب الوظيفة باهتمام كبير بالسيارات وبخبرة تامة بها وإمكانية تقدير قيمة السيارة المحتملة، وكذلك عليه أن يتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

ويبلغ أجر هذه الوظيفة 37 ألف دولار بالإضافة لدفع نفقات السفر وتعويض تكاليف التنقل. كما يحصل صاحب هذه الوظيفة على نسبة مئوية من كل سيارة تباع بعد أن يعثر عليها.

Ferraris, Rolls Royces and Lamborghinis lie covered in desert dust in Dubai after their owners defaulted on loans https://t.co/lLKir8SHqj — Daily Mail Online (@MailOnline) June 11, 2019

المصدر: ذي صن