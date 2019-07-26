سويسري يعيش مع الأسود (فيديو)

بعد مشوار مهني ناجح في مجال الأعمال، قرر دين شنايدر ترك عمله في سويسرا والذهاب إلى إفريقيا حيث يعيش الآن بصحبة الأسود والنمور في بيئتها الطبيعية.

يتميز حساب "إنستغرام" الخاص بدين شنايدر بالفيديوهات التي يلتقطها من وسط الطبيعة، وفي أحضان الأسود والقردة وسائر الحيوانات التي تعيش في إفريقيا حيث انتقل إلى العيش في إحدى المحميات الطبيعية هناك، ليبعث برسالة إلى العالم بشأن الحفاظ على الحيوانات.

في موقعه على الإنترنت يكتب شنايدر أنه كان مهتما بعالم الحيوان منذ نعومة أظافره، وشاهد الكثير من الأفلام الوثائقية عن الحيوانات، التي كانت ولا زالت تمثل جزءا أساسيا من تكوينه وحياته. لذلك رأى أن مهمته تتلخص في الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور لإيصال رسالة إلى العالم لتغيير وعي البشر بصدد الحيوانات والحياة البرية، وكيفية رعايتها، والحفاظ عليها من أجل صيانة كوكبنا.

وفي موقعه أيضا يطرح شنايدر خمس قيم يراها أساسية للاضطلاع بمهمته، وتكوين فريقه وهي:

الإخلاص: أن نتسم بالصدق والإخلاص حتى يكون بإمكاننا الاعتماد على بعضنا البعض.

التقدير: أن ندرك ونقدّر ونحترم ونثمن القيمة المعنوية لكل كائن حي.

الإخاء: أن نتآخى في دعمنا لقناعاتنا المشتركة.

الجرأة: أن تمتلك الجرأة للمخاطرة من أجل ما تؤمن به، وأن تكون صادقا مع نفسك.

الحرية: أن تفعل ما تحب، كي تكون متسقا مع طبيعتك.

المصدر: RT