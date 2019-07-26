من رجل لزوجته.. فيديو "إثارة" يجتاح الإنترنت!

أحب رجل أن يسعد زوجته فصور لها فيديو "إثارة" ونشره على موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي، فأشعل الحماس فيهم وبدأ يتلقى الطلبات لتسجيل فيديو خاص بهم في بيوتهم.

وصور الرجل المخلص، الذي وعد زوجته أن يرسل لها شيئا ساخنا يعجبها، فيديو لا يمكن تصنيفه ضمن مفهوم الإثارة الجنسية بالتأكيد، إلا أنه تجاوز كل التوقعات.

وظهر الزوج المهتم ببيته وزوجته في فيديو طريف يسلط الضوء عليه وهو يرتب وينظف المطبخ في بيته. وتمكن الفيديو "المثير" من جذب انتباه رواد موقع "ريديت"، الذي أبدوا الإعجاب به ورشقوه بتعليقات ساخرة مختلفة، اتفق أغلبها على أن هذا الفيديو يمكنه بالفعل أن يثير خيال أي امرأة ويبعث السرور في قلبها.

إقرأ المزيد

وكتب المستخدمXdDre12131: "توقف، لا يمكنني تحمل كل هذه الإثارة".

أما المستخدم Bugaloo2u2 فقد قال: "إنه ساخن جدا".

كما ركز مستخدمون آخرون على جودة عمل هذا الرجل في المطبخ ونظافته المنقطعة النظير، وأكدوا أنهم مستعدون لأن يقوم هو بتسجيل مثل هذا الفيديو لديهم في منازلهم ومطابخهم، في إشارة إلى أنهم بحاجة لمن يرتب لهم بيوتهم.

وقال المستخدم Shaka_sulu: "هذا الرجل يمكنه تصوير فيديو إثارة في بيتي متى يشاء، وخاصة في كراجي".

وكتبت المستخدمة Theboozehoundbitch تعليقا قالت فيه:"أنا الآن في إجازة من دون زوجي، وأريد منه أن يرسل لي شيئا مثيرا للغاية مثل هذا الفيديو".

المصدر:لايف. رو