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أمانة مكة المكرمة توزع "الآيس كريم" مجانا

مجتمع

أمانة مكة المكرمة توزع
twitter.com/holymakkah/status
أمانة مكة المكرمة توزع الآيس كريم مجانا
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أعلنت أمانة مدينة مكة المكرمة في السعودية، البدء بتوزيع "آيس كريم" وبشكل مجاني في عدد من المواقع بالمدينة، وعلى مدى 12 يوما.

وذكرت أمانة مكة عبر حسابها على "تويتر"، أنه "و‏من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذا لاتفاقية التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة مواصلات كريم، إدارة الخدمات الاجتماعية، قسم البرامج الاجتماعية، تطلق مبادرة توزيع آيس كريم مجانا، في عدد من المواقع بالمدينة".

وأضافت أن عملية التوزيع ستستمر لمد 12 يوما.

ونشرت الأمانة صورا أثناء توزيع "الآيس كريم" في عدد من المواقع، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المملكة ككل خلال هذه الأيام، والتي تلامس 50 درجة مئوية.

المصدر: سبق

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