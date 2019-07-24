أمانة مكة المكرمة توزع "الآيس كريم" مجانا

أعلنت أمانة مدينة مكة المكرمة في السعودية، البدء بتوزيع "آيس كريم" وبشكل مجاني في عدد من المواقع بالمدينة، وعلى مدى 12 يوما.

وذكرت أمانة مكة عبر حسابها على "تويتر"، أنه "و‏من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذا لاتفاقية التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة مواصلات كريم، إدارة الخدمات الاجتماعية، قسم البرامج الاجتماعية، تطلق مبادرة توزيع آيس كريم مجانا، في عدد من المواقع بالمدينة".

وأضافت أن عملية التوزيع ستستمر لمد 12 يوما.

من منطلق المسؤولية الإجتماعية وتنفيذاً

لإتفاقية التعاون المشترك بين#أمانة_العاصمة_المقدسة

و شركة مواصلات كريم

إدارة الخدامات الإجتماعية

قسم البرامج الإجتماعية

يطلق مبادرة توزيع ( آيسكريم - مجاناً ) في عدد من المواقع بـ #مكة_المكرمة وعلى مدار (١٢) يوم.#العاصمة_المقدسةpic.twitter.com/MkSv7nvtdH — أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) July 24, 2019

ونشرت الأمانة صورا أثناء توزيع "الآيس كريم" في عدد من المواقع، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المملكة ككل خلال هذه الأيام، والتي تلامس 50 درجة مئوية.

المصدر: سبق