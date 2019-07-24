البطريرك كيريل يلتقي أمين عام رابطة العالم الإسلامي

عقد يوم 23 يوليو الجاري في مقر البطريرك والسيندوس في دير دانئيل بموسكو اللقاء بين بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل وأمين عام رابطة العالم الإسلامي محمد عبد الكريم العيسى.

وشارك في اللقاء من الجانب الروسي رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية المطران إيلاريون، ونائب رئيس القسم الأرشيمندريت فيلاريت وسكرتير القسم القسيس، دميتري سافونوف، و رئيس مجلس الخبراء لدى البطريرك لشؤون التعاون مع العالم الإسلامي الكاهن، غريغوري ماتروسوف.

كما شارك في اللقاء السفير المفوض وفوق العادة للمملكة العربية السعودية في روسيا رائد بن خالد قرملي ومستشار رئيس جمهورية الشيشان ومستشار مدير عام الرابطة تركو داؤودوف ونائب مدير عام الرابطة للشؤون الاجتماعية محمد سعيد الحمدي ورئيس إدارة الإعلام في الرابطة محمد عبد الوهاب الشهري ومدير ممثلية رابطة العالم الإسلامي في موسكو أحمد فيصل اليوسف.

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وقال البطريرك كيريل في كلمة ألقاها أثناء اللقاء إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لها شبكة واسعة للعلاقات مع ممثلي العالم الإسلامي. وأضاف قائلا:" إن التواصل مع المسلمين أمر طبيعي جدا بالنسبة إلينا، إذ أننا نعيش معا في بلادنا على مدى قرون ونعتبر بعضنا البعض إخوة لم يكن بينهم أبدا نزاع أو خلاف".

وهنأ البطريرك كيريل محمد عبد الكريم العيسى بمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية في معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية.

ثم تطرق البطريرك إلى مشكلة التطرف والإرهاب في العالم المعاصر حيث شدد على أهمية توحيد جهود المسيحيين والمسلمين في مواجهة العنف والتطرف.

وقال إن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تشارك في البرامج الكثيرة المتعلقة بتقديم المعونات الإنسانية لكل من يعاني من النزاعات العسكرية في الشرق الأوسط وبالدرجة الأولى أبناء الشعب السوري.

وأشاد أمين عام رابطة العالم الإسلامي محمد عبد الكريم العيسى من جانبه بالجهود التي تبذلها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في مجال المعونات الإنسانية والمواقف الأخلاقية التي تتخذها من أجل إحلال السلام والوفاق بين ممثلي مختلف الأديان.

وأعرب عن استعداد الرابطة للتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في سبيل إحلال السلام والوفاق بين ممثلي مختلف الأديان والمعتقدات، ومواصلة الحوار في سبيل الحيلولة دون نشوب حروب ونزاعات خلافات بين المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس.

وتم في ختام اللقاء توقيع اتفاقية التعاون بين قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو ورابطة العالم الإسلامي.

المصدر:الكنيسة الأرثوذكسية الروسية