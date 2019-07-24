وفاة مدون صيني في بث مباشر بسبب حشرات سامة

توفي مدون صيني أثناء بثه عرضا مباشرا كان يأكل فيه حشرات سامة وسحالي حية، حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وعُثر على جثة الشاب البالغ من العمر 35 عاما من قبل صديقته، في شقته بمدينة "خفي" الشرقية.

ويعد المدون الشاب شخصية ذات شعبية كبيرة على "دويدو"، وهو موقع فيديوهات صيني شبيه بمنصة يوتيوب التي حظرها الحزب الشيوعي في البلاد.

Chinese vlogger, 35, dies during live-stream after eating live centipedes and geckoshttps://t.co/mGyHlZ9JPRpic.twitter.com/kXSw31JA50 — The Scottish Sun (@ScottishSun) July 24, 2019

وبحسب صحيفة Xinan Evening News، فإن المدون المعروف باسم "صن"، كان يصور نفسه وهو يشرب الكحول ويأكل الحشرات والسحالي كجزء من تحد مقرف.

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وتمثل التحدي في قيام "صن" بإدارة عجلة تحمل أشياء مقززة، وكان عليه استهلاك ما يقع الاختيار عليه في كل مرة.

ومن بين المخلوقات التي قام بأكلها كان هناك الحريشة السامة وأبو بريص والديدان، بحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بالإضافة إلى شرب الخل والجعة والخبز وخمور محلية تسمى "بايغو".

واستعرض المدون الصيني هذا التحدي في شريط فيديو صوره من أجل متابعيه البالغ عددهم 15 ألف شخص، يوم الخميس الماضي.

وانهار "صن" بينما ظل البث المباشر مستمرا، واكتشف رجال الشرطة في وقت لاحق أن الكاميرا استمرت في العمل إلى حين العثور على جثته.

ولم يحدد بعد السبب الرسمي للوفاة، لكن السلطات استبعدت أن يكون هناك جرم جنائي، وتمت إزالة مقاطع فيديو "صن" منذ ذلك الحين من موقع "دويدو".

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وأصبح البث المباشر شائعا للغاية في الصين، حيث يوجد 435 مليون مستخدم لهذه الخاصية، وفقا لتقرير صادر عن إذاعة الصين الوطنية.

كما أصبح بعضهم من أصحاب الملايين بفضل شهرتهم على الإنترنت، وهو ما دفع البعض إلى تصوير أنفسهم وهم يقومون بالرقص والغناء والأكل في فيديوهاتهم، وأحيانا يصل بهم الأمر إلى القيام بأعمال خطرة وربما قاتلة من أجل تحقيق الشهرة.

المصدر: ذي صن