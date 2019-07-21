كشف رجل الأعمال المصري أشرف السعد الهارب إلى لندن منذ 21 عاما عن مروره بأزمة صحية، مؤكدا أنه يعاني من مرض يجعله يقيم دائما في "الحمام" حسب تعبيره.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "بقالي سنين كل يوم والتاني عملية ومستشفى ودكاترة لكن موضوع استئصال جزء من البروستاتا ده موضوع صعب جدا وربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب".

بقالي سنين كل يوم والتاني عملية ومستشفى ودكاترة لكن موضوع استئصال جزء من البروستاتا ده موضوع صعب جدا وربنا مايكتبه على عدو ولاحبيب مخلي حياتي ضنك وعايش تقريبا فى الحمام وكمية دم مرعبة والغريبة الطبيب قالي ساظل هكذا اكثر من شهر واصبحت خارج نطاق التركيز والامر كله لله وحده — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) July 20, 2019

وأضاف: "حياتي ضنك وعايش تقريبا في الحمام وكمية دم مرعبة، والغريبة الطبيب قالي سأظل هكذا أكثر من شهر وأصبحت خارج نطاق التركيز والأمر كله لله وحده".

وتفاعل الكثير من رواد "تويتر" حول تغريده السعد، حيث قال محمد السيد: "الحمد لله هذا تطهير بإذن لله لعل الله أراد أن يبتليك فيعود بك إليه ويبعدك قليلا عن الدنيا فتدعيه ويأجرك وتصبر ويأجرك الأمر كله خير أخي أشرف".

وأضاف آخر: "طهورا وكفارة إن شاء لله وكل ألم بأجره بإذن الله".

ويقيم السعد في بريطانيا بعد أن فر من مصر قبل 21 عاما، إثر تحفظ الحكومة المصرية على أمواله في إطار نشاطها ضد شركات توظيف الأموال التي كانت تتهمها بالنصب على المصريين آنذاك.

الدكتور ال قص البروستاتا اول امس دكتور هندي وقعدت فى العمليات اكثر من ساعتين وبعد مافقت بيسالني يعني ايه نيم تفانح فقلت له مش فاهم فقالي انت فى البنج كنت بتقول نيم تفانح فقعدت افكر فلقيت نفسي بسال مين اتنفخ يعني #السيسي نفخ مين وانا فى البنج لاني عارف انه مابيهدش وكل شوية ينفخ حد pic.twitter.com/3pX9FqxtBU — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) July 18, 2019

المصدر: "تويتر"