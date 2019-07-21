 
مباشر

أحد أباطرة شركات توظيف الأموال الفارين من مصر: حياتي مرعبة وعايش في "الحمام"

مجتمع

أحد أباطرة شركات توظيف الأموال الفارين من مصر: حياتي مرعبة وعايش في
رجل الأعمال الفار أشرف السعد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5hl

كشف رجل الأعمال المصري أشرف السعد الهارب إلى لندن منذ 21 عاما عن مروره بأزمة صحية، مؤكدا أنه يعاني من مرض يجعله يقيم دائما في "الحمام" حسب تعبيره.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "بقالي سنين كل يوم والتاني عملية ومستشفى ودكاترة لكن موضوع استئصال جزء من البروستاتا ده موضوع صعب جدا وربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب".

وأضاف: "حياتي ضنك وعايش تقريبا في الحمام وكمية دم مرعبة، والغريبة الطبيب قالي سأظل هكذا أكثر من شهر وأصبحت خارج نطاق التركيز والأمر كله لله وحده".

وتفاعل الكثير من رواد "تويتر" حول تغريده السعد، حيث قال محمد السيد: "الحمد لله هذا تطهير بإذن لله لعل الله أراد أن يبتليك فيعود بك إليه ويبعدك قليلا عن الدنيا فتدعيه ويأجرك وتصبر ويأجرك الأمر كله خير أخي أشرف".

وأضاف آخر: "طهورا وكفارة إن شاء لله وكل ألم بأجره بإذن الله".

ويقيم السعد في بريطانيا بعد أن فر من مصر قبل 21 عاما، إثر تحفظ الحكومة المصرية على أمواله في إطار نشاطها ضد شركات توظيف الأموال التي كانت تتهمها بالنصب على المصريين آنذاك.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا