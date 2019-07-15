أقدم مواطن مصري في الفيوم على قتل زوجته وأبنائه الأربعة بساطور بسبب التنقيب عن الآثار.

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وتلقت قوات الأمن المصرية إخطارا يفيد بقيام مواطن، يعمل مدرس لغة إنجليزية، بقتل زوجته وأولاده بالشقة محل سكنه.

وأفادت التحريات التي أجرتها الشرطة المصرية بأن هناك خلافات بين القاتل وآخرين بسبب التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز الفيوم، وتلقى تهديدات باغتصاب وقتل زوجته وأولاده في حال عدم تخليه عن ذلك، فبادر بقتلهم باستخدام ساطور لاعتقاده في جدية التهديدات.

وبعد الفحص والمعاينة، تبين وجود جثة الزوجة وطفلة أعلى سرير بإحدى حجرات النوم، وإلى جوارهما على سرير آخر، جثتا طفلتين أخريين. كما عثر على جثة الطفل الرابع على سرير إحدى حجرات النوم الأخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة وعلى الجثث آثار جروح قطعية وكسور بعظام الجمجمة، كما عثر على ساطور ملطخ بالدماء وملقى على أرضية حجرة النوم الأولى.

وتم إخطار النيابة العامة المصرية بالحادثة، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

المصدر: بوابة "أخبار اليوم"