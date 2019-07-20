مشاهير عرب وعالميون في حفل زفاف نجل المصمم العالمي إيلي صعب
تناقل مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديوهات لحفل زفاف نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وصفه البعض بـ"الأسطوري".
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو حضور عدد من السياسيين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزراء في الحكومة.
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@elissazkh @haifawehbe @nancyajram @assielhallaniofficial @alwalid @saadhariri @eliesaabworld في حفل زفاف ضخم احتفل المصمم العالمي #ايلي_صعب بزفاف ابنه ايلي صعب جونيور ، و ميز الحفل حضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني #سعد_الحريري 👍🏻 و قد حرص أهل الفن و مشاهير المجتمع على حضور الزفاف الضخم الذي أحياه النجوم #اليسا ، #نانسي_عجرم ، #عاصي_الحلاني و نجله الوليد 😍 كما تواجدت في الحفل النجمة #هيفاء_وهبي بعد طول انقطاع عن المناسبات الاجتماعية إثر مرضها مؤخراً ❤️ كما شهد الحفل اجتماع النجمتين اليسا & #هيفا برفقة خبير التجميل بسام فتوح للمرة الأولى منذ سنوات 😍 @bassamfattouh و ارتدت العروس فستاني زفاف مميزين من المجموعة الأخيرة للمصمم العالمي ايلي صعب المخصصة للعرائس 😍 @eliesaabbridal و قد بدى واضحاً في الحفل اختيار الحاضرات لفساتين مختلفة و مميزة من مجموعة المصمم الأخيرة 👍🏻 و يعد هذا الحفل الأضخم الذي شهده لبنان منذ فترة ✅ مبارك للعروسين و بالرفاه و البنين 🎉 أنتو شو رأيكم ؟ 🤔 . . . . #عمار_أورفه_لي #دبي #سوريا #مصر #mbc #روتانا #arabwood #rotana #لبنان #اغاني #الرياض #جدة #اربيل #الجزائر #كندا . . . أناقتك في ابتسامتك د. فراس سامي @drferassami . . صالون عمرو للسيدات شعر المرأة تاجها @amroladiessalon . . #البساطة_بتحلي مع استشارية التجميل ميرنا كساب @mirnakassabbeauty
وحرص مشاهير الفن العرب والعالميون على الحضور من بينهم الفنانات نانسي عجرم وأليسا وهيفاء وهبي والمغني اللبناني عاصي الحلاني ونجله، وكذلك المصممة الفرنسية شانتال توماس والنجمة الاستعراضية ديتا فون تيز وغيرهم.
وبدا واضحا اختيار الحاضرات فساتين من تصميم صعب، فيما ارتدت العروس فستانين من تصميم والد زوجها ومن مجموعته الأخيرة لبدل الأعراس.
يذكر أن الحفل بدء يوم الخميس الماضي وينتهي اليوم السبت.
المصدر: إنستغرام