تناقل مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديوهات لحفل زفاف نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وصفه البعض بـ"الأسطوري".

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو حضور عدد من السياسيين اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزراء في الحكومة.

وحرص مشاهير الفن العرب والعالميون على الحضور من بينهم الفنانات نانسي عجرم وأليسا وهيفاء وهبي والمغني اللبناني عاصي الحلاني ونجله، وكذلك المصممة الفرنسية شانتال توماس والنجمة الاستعراضية ديتا فون تيز وغيرهم.

وبدا واضحا اختيار الحاضرات فساتين من تصميم صعب، فيما ارتدت العروس فستانين من تصميم والد زوجها ومن مجموعته الأخيرة لبدل الأعراس.

يذكر أن الحفل بدء يوم الخميس الماضي وينتهي اليوم السبت.

المصدر: إنستغرام