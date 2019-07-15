بدلا من تحريره مخالفة لتجاوز السرعة.. ضابط ينقذ حياة طفلة

كشف مقطع فيديو من مقاطعة بيركلي، بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، عن قصة درامية وقعت خلال مرور روتيني للشرطة في المقاطعة.

أوقف أحد الضباط السيارة لتخطيها السرعة المقررة، فخرج السائق صارخا، بأن طفلته قد توقفت عن التنفس، ويحاول إنقاذ حياتها بنقلها إلى المشفى. احتضن الضابط الطفلة، وفحص النبض، وبدأ بتدليك قلبها كجزء من الإسعافات الأولية المنقذة للحياة.

وعندما بدأت الطفلة في البكاء، بدأ صدرها في الحركة، وعادت للتنفس من جديد. وصل فريق الطوارئ، وروى الضابط والأم ما حدث.

وصرح مكتب الشرطة بأن استجابة الضابط البطولية والمهنية، كانت سببا في إنقاذ حياة الطفلة. فنال وساما لشهامته.

المصدر: Fox