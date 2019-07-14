"الشاورما" متهمة بازدراء الأديان!

انتقد رئيس اللجنة البطريركية المختصة بشؤون الأسرة وحماية الأمومة والطفولة، دميتري سميرنوف، إعلانا دعائيا عن "الشاورما الإلهية" في مدينة بيرم.

وأشار سميرنوف، في مقابلة مع إذاعة "غوفوريت موسكفا"، إلى موقف الكنيسة الرافض لهذا الإعلان.

В РПЦ увидели христианскую мученицу в рекламе шаурмы и оскорбилисьhttps://t.co/nrwnBXrEsTpic.twitter.com/3LSFdXPuZX — Новости обо всём ☕ (@newsaeru) 11 июля 2019 г.

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وأكد سكرتير أبرشية بيرم للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أندريه ليتوفكا، أنه على استعداد لتقديم شكوى للشرطة ضد المقهى صاحب الإعلان المسيء.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي للانباء، وفقا لأندريه ليتوفكا، أن الأبرشية "تتلقى الكثير من المكالمات الهاتفية من السكان يعبرون فيها عن غضبهم بسبب إعلان (الشاورما الإلهية)".

وتسبب إعلان الشاورما بانتقادات واسعة لاستخدامه "رموزا" من الديانة المسيحية، حيث يصور الإعلان امرأة شبه عارية بهيئة شهيدة تعترف بولعها بـ"الشاورما الإلهية".

وتم إزالة الإعلان من منشور المقهى في "فكونتاكتي". وأكدت صاحبة المقهى، فيرونيكا بوردينا، أنها لم تقصد الإساءة لمعتقد أو الاستهزاء بأحد.

المصدر: لينتا. رو