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"شاورما بوتين".. طبق جديد في مطعم مدون روسي!

مجتمع

visualrian.ru-Екатерина Чеснокова
أميران سرداروف
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قرر المدون الكردي الروسي الشهير في البلاد أميران سرداروف، الترويج لشاورما محله أثناء حديثه المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بتسمية أحد أطباق مطعمه "شاورما بوتين".

وقال سرداروف لوكالة أنباء "نوفوستي": "إنها الحالة الثانية بعد "كفاس فياتسكي". هذا أغلى إشهار إعلاني في العالم. سأطلق تسمية "شاورما بوتين" بالتأكيد".

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يذكر أن الصحفي فلاديمير ماماتوف، من مدينة كيروف، سأل الرئيس الروسي عام 2014 أثناء حديث مشابه وعلى الهواء مباشرة عن إمكانية الترويج للمشروب المحلي "كفاس فياتسكي" في سلسلة المتاجر الروسية لأنه مشروب من الشعير الطبيعي وخال من الكحول ويضاهي المشاريب الأخرى من حيث الفائدة، فوعده بوتين بالعمل على ذلك.

ووجه سرداروف خلال الخط المباشر مع بوتين، يوم الخميس 20 يونيو، سؤالا ومن ثم بدأ بالترويج لشاورما محله.

وشكر الرئيس الروسي المدون لدعوته بتذوق الشاورما، وأشاد بسرداروف بأنه لم يفوت الفرصة للإعلان عن منتجه خلال حديثه المصور.

المصدر: نوفوستي

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