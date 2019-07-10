وأخيرا.. ميغان ماركل تجد وظيفة رسمية "بدوام كامل"!

بعد أن رفضت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، عرضا من مجلة فوغ ( لأخبار الموضة والمجتمع) لتكون "نجمة" في أحد أعدادها القادمة، تجري الآن محادثات مع رئيس تحريرها لغرض آخر.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن زوجة الأمير هاري تنوي الكتابة والاحتفاظ بعمود دائم في طبعتي مجلة فوغ الأمريكية والبريطانية.

Meghan Markle 'in talks with Vogue to have regular column in UK and US editions': It would be the media worst nightmare. She would actually have a column to hit back at them and show up their lies, lazy journalism and frankly racism? — Dave Walker (@DaveDwalker70) 9 июля 2019 г.

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وتجري ميغان ماركل الآن، وفقا للصحيفة، مباحثات مع رئيسة مجلة فوغ، آنا ونتور، بشأن استلامها عمودا دائما في المجلة ستخصصه لمقالات عن الأنشطة الخيرية.

وكانت الممثلة السابقة، ماركل، رفضت في يونيو الماضي عرض المجلة نفسها في الخضوع لجلسة تصوير، بحيث تغدو "نجمة" أحد موضوعات المجلة لعدد سبتمبر القادم.

يذكر أن قصر باكنغهام لم يدل بأي تصريحات بعد لوسائل الإعلام حول هذا الموضوع.

المصدر: ميرور