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وأخيرا.. ميغان ماركل تجد وظيفة رسمية "بدوام كامل"!

مجتمع

وأخيرا.. ميغان ماركل تجد وظيفة رسمية
ZUMAPRESS.com-© Stephen Lock
صورة أرشيفية
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بعد أن رفضت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، عرضا من مجلة فوغ ( لأخبار الموضة والمجتمع) لتكون "نجمة" في أحد أعدادها القادمة، تجري الآن محادثات مع رئيس تحريرها لغرض آخر.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن زوجة الأمير هاري تنوي الكتابة والاحتفاظ بعمود دائم في طبعتي مجلة فوغ الأمريكية والبريطانية.

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وتجري ميغان ماركل الآن، وفقا للصحيفة، مباحثات مع رئيسة مجلة فوغ، آنا ونتور، بشأن استلامها عمودا دائما في المجلة ستخصصه لمقالات عن الأنشطة الخيرية.

وكانت الممثلة السابقة، ماركل، رفضت في يونيو الماضي عرض المجلة نفسها في الخضوع لجلسة تصوير، بحيث تغدو "نجمة" أحد موضوعات المجلة لعدد سبتمبر القادم.

يذكر أن قصر باكنغهام لم يدل بأي تصريحات بعد لوسائل الإعلام حول هذا الموضوع.

المصدر: ميرور

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