حقيقة سقوط رجل وامرأة من الطابق التاسع

نفت الإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة سان بطرسبورغ الأنباء الواردة في وسائل الإعلام بشأن سقوط رجل وامرأة من الطابق التاسع أثناء ممارستهما الجنس على حافة النافذة.

وذكر موقع "فيستي.رو" أن إدارة البحث الجنائي تجري تحقيقاتها في مدينة بطرسبورغ في قضية مقتل المرأة، التي يعتقد أنها في الثلاثين من عمرها، وعثر على جثتها ليلة 5 يوليو تحت نوافذ منزل في شارع سوليدارنستي.

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وتابع الموقع أن الأنباء، التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، نقلا عن شهود عيان، والتي تفيد بأن سبب وقوع الضحية كان ممارستها الجنس مع رجل في الطابق التاسع، عقب وجودها معه، بصحبة ثلاثة آخرين، واحتسائها الخمر، ثم سقوطها أثناء ممارسة الجنس على حافة النافذة هي أنباء غير دقيقة. حيث أكدت التحقيقات، أن ظروف وفاة المرأة كانت مختلفة كليا عن الرواية التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد القبض على الرجل المتورط في الحادث (29 عاما)، اتضح أنه كان المتسبب في الحادث بإلقائه جهاز التلفاز من نافذة الطابق التاسع، فوقع على رأس الضحية، بينما كانت تمر تحت نوافذ ذلك المبنى السكني، فتوفيت على الفور متأثرة بإصابتها.

ولا يزال التحقيق جاريا في القضية، حيث وجّهت للرجل تهمة القتل بسبب الإهمال.

المصدر: فيستي. رو