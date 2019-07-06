نشرت سارة صبري حفيدة النجم المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عبر موقع "إنستغرام" فيديو وهي تحضن جدها.

وطلبت سارة من جدها أن "يقبلها على خدها"، إلا أنه رفض قائلا: "إيه ده لأن.. الواحدة بخمسين جنيه"، لتحاول تقبيله على غفلة بعدها، ثم احتضنته معبرة له عن حبها.

ورد الفنان الكبير أبو زهرة ضاحكا: "لا كده بقا ده إحنا هنعمل فيلم".. "هوجان" للنجم محمد إمام، والثاني مسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب.

ونشرت سارة الفيديو على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتقبيل "البوس"، والذي كانت بريطانيا صاحبة فكرة الاحتفال به نهاية القرن الـ19، إلا أن الأمم المتحدة لم تعتمد "يوم القبلة العالمي"، سوى قبل 20 عاما تقريبا، إذ يحتفل به في السادس من شهر يوليو من كل عام.

المصدر: اليوم السابع